Мнение: Причины успехов Польши, выплата долгов за тёзку и карантин в Бурятии

17.11.2020, 20:50, Разное

1. Россию часто пытаются попрекать отдельными странами Восточной Европы – мол, они и к капитализму смогли перейти без глубокого кризиса, и по уровню ВВП на человека сумели подняться повыше нашего. И действительно, та же Польша, которая в начале 1990-х заметно отставала от РСФСР, в конце 1990-х была уже примерно на одном уровне с нами, а теперь имеет подушевой ВВП (ППС) примерно на 20% больше:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

Читатель vnukkulaka объясняет причины польских успехов и сравнивает их с нашими:

https://olegmakarenko.ru/2000493.html?thread=775907437#t775907437

Alexander Scripter. Польша, которую “угнетали” не меньше, всего за несколько лет сумела стать полноценным европейским государством.

vnukkulaka.

– в Польше «социализм» был менее 40 лет;

– в Польше так и не удалось загнать крестьян в колхозы, как ни старались, они так и остались свободными фермерами;

– в Польшу запад вложил десятки миллиардов кредитов, делая из неё витрину «перестройки», своего рода «план Маршалла»;

– в Польше не надо столько тратить на оборону, как России.

Насчёт России – наши успехи куда больше польских. Если смотреть правильно, не текущий момент, а динамику, что было и что сейчас:

– громадные успехи в сельском хозяйстве (от импорта зерна, до первого места в мире по экспорту пшеницы, экспорт сахара, раст. масла, курятины и пр.);

– успехи в финансах (от гигантского долга в $140 млрд к ЗВР в $500 млрд);

– успехи в обороне (от разваленной армии 1990-х к высокотехничной операции в Сирии и сверхзвуковым ракетам);

– успехи в связи и интернете (и то и другое лучше чем в США! про состояние связи в СССР лучше не вспоминать);

– уровень жизни вырос в разы,

– личный автомобиль доступен любому желающему,

– жилищный вопрос решить в 10 раз проще, чем это было в СССР.

К этому также стоит добавить довольно заметный рост польского госдолга и массовый выезд поляков в Германию и прочие страны ЕС на заработки (тогда как у нас долгов почти нет, а гастарбайтерство иссякло ещё в начале 2000-х). Кроме того, хотя полякам, живущим в центре Европы, проще выезжать за границу и завозить импорт, в остальном стоимость жизни там выше, чем у нас – об этом свидетельствует тот же индекс Бигмака:

https://olegmakarenko.ru/2000067.html

Надо признать, что у наших польских соседей были свои преимущества и во многом они смогли ими воспользоваться. В России эксперимент по построению социализма ставили более 60 лет (с момента окончания НЭПа) и в жёсткой форме, в Польше – всего около 40 лет и в мягкой. В Китае, между прочим, с частной собственностью боролись хотя и довольно кроваво, но всё же менее 30 лет, что отчасти объясняет современные китайские успехи.

Наконец, тезис «Польша жила беднее РСФСР в 1990 году» выглядит, мягко говоря, сомнительным. Достаточно упомянуть хотя бы тот факт, что если простой советский рабочий мог ещё, затратив колоссальные усилия, съездить в Польшу «на экскурсию», то уехать туда на ПМЖ он уже не мог никак.

2. В наше время становится небезопасно иметь широко распространённые имя и фамилию:

https://lenta.ru/news/2020/11/16/debt/

Житель города Далматово Курганской области Алексей Смирнов на протяжении полутора лет расплачивался по долгам полного тезки и подвергался незаконным арестам имущества, пишет Ura.ru.

По словам Смирнова, проблемы начались в прошлом году, когда с его счета была списана небольшая сумма. Тогда же мужчине удалось выяснить, что ему ошибочно приписали долг жителя города Асбест Свердловской области с такими же именем, отчеством, фамилией и датой рождения.

После обращения в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) списанные средства были возвращены, однако через несколько месяцев пришла новая претензия — на 120 тысяч рублей, которые относятся к задолженности тезки Смирнова по ипотечному кредиту.

В третий раз имущество (какое именно, не уточняется) было арестовано в середине ноября нынешнего года. Также заморозке подверглись банковские счета Смирнова. В попытке решить проблему он сменил ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Также он рассматривал вариант со сменой имени — с Алексея на Алексия.

После журналистского запроса ФССП вновь сняла ограничения с активов Смирнова. В настоящее время идентификация должников проводится по трем признакам: фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения. Все они могут совпадать у нескольких разных людей.

3. Ситуация с коронавирусом становится тревожнее, несмотря на обнадёживающие новости о разработке вакцин. Впервые с момента начала второй волны пандемии целый российский регион ввёл локдаун, полностью закрыв большинство публичных заведений. В Бурятии объяснили такой шаг дефицитом лекарств и коек в больницах:

https://www.kommersant.ru/doc/4574033

К вопросу о том, почему весной пришлось быстро вводить столь жестокий и длительный локдаун, несмотря на его явный вред для экономики. Тогда наша медицинская система была ещё не готова к приёму огромного числа пациентов, а перспективы создания вакцины были довольно отдалёнными.