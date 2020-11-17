 

Путин призвал США «не надувать губы» из-за Карабаха

17.11.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном Карабахе.

«Я не знаю по поводу обид. Когда вопросы решаются, обсуждаются на таком уровне и в таком контексте, когда речь идет о здоровье и о жизни, о судьбе миллионов людей на длительную историческую перспективу, здесь не до обид, не до того, чтобы губы надувать, здесь совершенно другие категории учитываются», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», говоря об «обиде» Франции и США на то, что их не позвали участвовать в соглашении по урегулированию в Карабахе, передает РИА «Новости».

«И я думаю, что на самом деле это гипербола, такое художественное преувеличение, что кто-то на кого-то обиделся», – добавил президент.

Он отметил роль этих двух стран в процессе урегулирования ситуации. «Что касается роли Франции и Соединенных Штатов, я очень высоко их оцениваю – роль и Франции, и Соединенных Штатов. Потому что они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы», – подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что начиная с 2013 года, когда РФ предложила основу формата будущего урегулирования, и Франция, и США в целом поддержали предложение российской стороны и солидарно работали.

«Вопрос в том, как и возможно ли было учитывать до деталей мнение каждого из наших партнеров при подготовке документа итогового, который лег в основу нашего трехстороннего заявления, в основу прекращения огня, – это вопрос чисто технического характера, ведь это не подрывает базы нашей общей позиции по принципам урегулирования», – добавил Путин, пояснив, что сделанное заявление полностью основано на трехсторонней позиции.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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