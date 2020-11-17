Растворилась в муже и рожает – Личное мнение

17.11.2020, 20:45, Разное

Обожаю самоотверженных женщин, спустивших свою карьеру в унитаз ради любовной любови.

Нет, ну а что? Семья (муж, дети) — это главное!

Родившаяся с серебряной ложкой во рту дочь Веры Глаголевой и бизнесмена Шубского Настя именно так и поступила — вышла замуж и всё рожает. И муж у неё прекрасный — чуть беззубый, зато задорный хоккеист Овечкин.

Анастасия рассказала, почему она профукала то, что ей было дано с рождения.

Родители попытались дать девочке всё — теннис, балет, фигурное катание, поступление во ВГИК на продюссерский факультет в 15 лет.

Казалось бы, давай, малышка, работай! Мама — актриса. Папа — даст денег. Реализуй себя — хороший ведь старт.

Однако, не в коня был корм. Уже в 14 Настя встретила Большую Любовь. В лице Александра Овечкина, от которого, как говорят, сбежала Мария Кириленко из-за измены.

Не осуждаю Овечкина — кто бы на его месте ограничился одной бабой? Парень он молодой, на тестостероне, денег много — чего б не гулять? Однако Настя тут же окуклилась — начала готовить. Пирожки, расстегаи, прочие кулинарные изыски.

«Это же прошлое. Известные и успешные спортсмены всегда привлекали и будут привлекать противоположный пол. И это нормально», — объясняет Настя, просиживая юбку дома.

Готовить, рожать, снова готовить, быть мужнею женой — разве это не счастье? Был бы, как пела Татьяна Овсиенко с подбитым глазом, милый рядом. Ну, а остальное — остальное неважно.

Уважаю цельных женщин. Решила стать домохозяйкой — добилась этого.

О будущем, когда поймаешь мужа верхом на очередном увлечении, лучше не думать. И о том, как сложится жизнь после развода, размышлять тоже, конечно, не нужно — поздно будет думать, когда просрала молодость, не сделала карьеру, не состоялась ни в чём, кроме расстегаев и пирожков.

Растворилась в муже и рожает. Молодец!

Согласны? Хотели бы раствориться в муже?