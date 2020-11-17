Испанские ученые хотят скрестить человека с обезьяной

17.11.2020, 20:43, Разное

Команда испанских ученых во главе с Хуаном Карлосом Исписуа планируют создать гибрид человека и обезьяны. Все опыты будут проходить в Китае, поскольку в Испании они запрещены.

СМИ сообщают, что исследователям уже удалось создать одно такое существо. Больше всего их интересуют последствия миграции стволовых клеток человека в мозг обезьяны. Есть небольшая вероятность, что получившийся гибрид будет сознательным и разумным, передает Общественная служба новостей.