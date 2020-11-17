Мнение: Письмо: “Заражение собственной ленью”

17.11.2020, 20:35, Разное

Разбавим теток-плакс и теток-попрошаек парнем.

sooza276

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Мне 23 года, читаю Вас почти 2 из них. За это время съехался с любимой девушкой (А.) и сделал ей предложение.

Моя ситуация следующая. Мы с А. скоро год как живем вместе. За это время меня перевели на удаленную работу. На офисе я был одним из самых ответственных, поэтому, когда всех коллег после спада первой волны короны возвращали в офис, мне разрешили остаться дома, если мне так удобнее.

Я посчитал, что это здорово, что не нужно тратить два часа в день на дорогу. Плюс меня перевели в другой отдел, и моя работа теперь стала во много раз легче, и мне девушка и друзья считают, что мне повезло. Зарплата от этого стала только стабильнее, но не сильно увеличилась. И, насколько я вижу, в моей фирме это тупиковая ветка развития. Пока что меня не сильно это пугает, все мои коллеги старше меня в основном.

А. умница. Знает 4 иностранных языка. 2 из них очень хорошо, остальные 2 чуть слабее, но преподавала их. Через пол года у нее заканчивается отработка по распределению, и она будет искать работу.

Мы с ней недавно были у наших друзей, и один мой друг, у которого хорошая работа, подсказал ей, что с ее знанием языков, при прохождении курсов она могла бы стать востребованным тимлидом в айти. После этого разговора, мама А. сказала ей: “Он прав, обязательно иди на курсы, я оплачу”. Я тоже поддержал эту идею, и очень рад за А.

Курсы у А. стартуют в скором времени. У нее вырисовывается очень сложный график. Помимо работы, у нее 2 дня в неделю курсы, 3 дня в неделю она репетиторствует, и на выходных она будет готовить занятия для детей по репетиторству и д/з по курсам.

За пол года удаленки я здорово обленился. Перестал ходить в зал (надеюсь, это из-за коронавируса, а не из-за лени), а дома заниматься у меня не выходит. А теперь, с новой должностью, моя ситуация еще опаснее в плане заражения своей собственной ленью.

(Она не случайно сравнивает вирус и лень. Не видит, что если первое – в немалой мере фатум, внешнее обстоятельство, с которым люди должны справляться и адаптироваться, то второе – в его границах. Ситуацию он вроде бы видит верно: девушка развивается, собирается вкалывать и прогрессировать, а он заплывает жиром. Это, во-первых, приведет вскоре к разрыву их ОЗ, а во-вторых, обязательно уронит его СЗ. Парни, ничто так не бесит девушек как ваша инертность и бесперспективность. Женщина как декабристка босиком по снегу пойдет за мужчиной, у которого есть дело жизни, важное в глазах этой женщины. Но будь у вас даже неплохой пассивный доход, лежащий на диване тюлень женщин всегда бесит. Худшее мужское качество – пассивность. А если вы еще и бедны, тем более)

Мы с А. с недавних пор ведем разговоры, что мне нужно отложить денег на курсы по программированию. Я начал откладывать, но потом решил сделать ей предложение, так как по динамике я счел странным жить почти год и не делать этого, и почти все средства направились на кольцо. По моим подсчетам, с тратами на квартиру, я смогу записаться на курсы только через пол года. То есть, пока она будет учиться на курсах в очень интенсивном режиме, я буду вальяжно маячить в трусах по дому без особых дел.

Я хочу записаться в зал на это время, чтобы хоть как-то включать ресурсы, но я не понимаю, хорошая ли это идея. Это опасно в связи с вирусом, плюс, мне бы откладывать лишние деньги на курсы было бы здорово, а не на зал.

(Он как гламурная киса не понимает, как прокачивать ресурсы без денег. Мужчины, накидайте в комментариях советы парню, как качаться дома. Он и сам мог бы в поиске набить и на ютубе глянуть, но вы киньте самые простые. И учиться можно бесплатно очень много чему, не просто восхищаться языковым навыкам девушки. А уж что касается – развиваться в работе, это только кажется, что может быть некий тупик, не зависящий от вас. Всегда можно развиваться. Этих советов кидать не надо, пусть сам ищет способы)

Я с трудом представляю, как я могу сделать так, чтобы у нас дома была рабочая атмосфера, а не зона отдыха. Пока из всего прочего я вижу только что нужно вставать как можно раньше, даже когда я выходной (я работаю два через два), а она работает.

(Быт на себя придется взять практически целиком. Обычно из этих соображений мужчины находят вторую работу, если первая позволяет. Потому что если вы валяетесь дома, но не готовите и не убираете, а ждете “маму”, то вы увалень и будете женщину бесить. А если много работаете и хорошо зарабатываете, то бытом можно заниматься меньше. Хотя часть быта брать на себя всегда придется, иначе ни одна женщина не захочет с вами жить. Те мужчины, которые не хотят заниматься бытом совсем, должны зарабатывать на домработниц и на доставку всего)

Еще, похоже, мне надо почаще выбираться из дома. Она вроде это положительно подкрепляла, когда я съездил пару раз на мафию, что я хоть с людьми пообщался, а не консервируюсь.

(Это очень тревожный знак, что она рада, когда он ездит на мафию. Это значит он настолько уже стал превращаться в слизня, что она рада даже бесполезной его активности)

Но та компания, куда я попал, очень сильны в мафии, и надо ездить чаще, чтобы получать удовольствие от игры, где ты не до конца даже иногда понимаешь, что происходит. А ездить чаще это тоже только откладывает мои курсы. Можно ездить играть в покер, в интернете я играю в плюс. Но это тоже может как отсрочить так и приблизить мои курсы, и вообще это настолько рискованно, что мне кажется, что у меня внешний ресурс экономики, если я о таком вообще думаю.

(Думает, как убить время лишнее. Автор, можно бухать начать и в тиндере знакомиться. Или порно. Вот тоже хороший досуг. Пока ваша невеста прокачивает работу, учебу и экономику, вы разлагайтесь. А потом обычное: “собирались пожениться, но она нашла другого”)

Мне А. предлагала совместными усилиями скопить, но и тут я не уверен, что это хорошая идея, принимать ее помощь.

(Вот мама А. обрадуется. Мало того, что будущий зять не может дочке курсы оплатить как нормальный мужик, и должна мама помогать. Так еще и зятьку бестолковому будет помогать дочка, которой помогает мама. Автор, хоть вы и молодой пока, но семейная жизнь для мужчин, а не для мальчиков. Мальчикам надо взрослеть)

Прошу Вас подсказать, как разрешить ситуацию максимально красиво.

(Рано про максимальную красоту думать и вообще про красоту рано)

Большое спасибо за возможность написать.