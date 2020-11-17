 

Власти Турции ввели частичный комендантский час из-за коронавируса

17.11.2020, 20:08, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил во вторник о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

«Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10.00 до 20.00», – передает ТАСС его слова. Также власти республики приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры.

Ранее власти Австрии ввели полный локдаун с 17 ноября по 6 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В Венгрии объявили о введении дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса. «Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен в Германии введен до конца месяца. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действует  в Англии. До этого жесткий карантин ввела Бельгия, а также Польша и Литва.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Генпрокурор США обвинил Украину в дезинформации по уголовным делам

27.09 / В Британии создают умную зарядку для электросамолетов

28.09 / Цена нефти Brent превысила 43 доллара

13.09 / Ассанжа преследуют за неудобную правду, и Трампу пора его помиловать

11.08 / Белорусские эксперты – о протестном потенциале и угрозе вмешательства Москвы

02.09 / Трамп – беспорядки в США — на совести «бесчестных» СМИ

02.07 / Если бы выборы были сейчас, Байден бы выиграл — американцы недовольны действиями Трампа на посту президента

07.07 / Лесной пожар в Луганской области привел к человеческим жертвам, президент Бразилии заболел COVID-19. Главное за день

16.09 / В УФСИН подтвердили смерть Тесака

11.08 / Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска