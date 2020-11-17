Власти Турции ввели частичный комендантский час из-за коронавируса

17.11.2020, 20:08, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил во вторник о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

«Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10.00 до 20.00», – передает ТАСС его слова. Также власти республики приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры.

Ранее власти Австрии ввели полный локдаун с 17 ноября по 6 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В Венгрии объявили о введении дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса. «Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен в Германии введен до конца месяца. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действует в Англии. До этого жесткий карантин ввела Бельгия, а также Польша и Литва.