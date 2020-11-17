Госдеп приветствовал прекращение огня в Карабахе

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17.11.2020, 20:08, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал завершение боевых действий в Нагорном Карабахе, призвав стороны конфликта наладить сотрудничество с представителями Минской группы.

«США приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. С самого начала недавних боевых действий Соединенные Штаты призывали к прекращению насилия и осуждали военную эскалацию, которая привела к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Мы еще раз выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право», – говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента.

Как отмечается в сообщении, прекращение огня является только первым шагом к мирному урегулированию карабахского конфликта. Помпео призвал Азербайджан и Армению возобновить сотрудничество с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «для поиска прочного и устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта». По его словам, США направят в Карабах гуманитарную помощь на сумму 5 млн долларов. Госсекретарь отметил, что общий объем гуманитарной помощи США в Армении и Азербайджане с 2019 года превысил 10 млн долларов, включая 9 млн, направленных на борьбу спандемией коронавируса.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ ВладимирПутин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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