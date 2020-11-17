 

Путин оценил роль Турции в карабахском конфликте

17.11.2020, 20:08, Новости дня

Турцию трудно обвинить в нарушении международного права в карабахском конфликте, хотя вкусовые оценки могут быть разными, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента, присутствие турецких солдат на линии соприкосновения в Карабахе является провокацией, и президент Турции Тайип Эрдоган это понимал, передает ТАСС.

«Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», – передает слова президента РИА «Новости».

Тот факт, что Анкара встала на сторону Азербайджана в конфликте, отметил Путин, является геополитическими последствиями развала СССР.

«Что я могу вам сказать, это геополитические последствия развала Советского союза. Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы сейчас являемся», – подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы при необходимости дать США и Франции разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху. Однако Москва не хотела бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турцией.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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