“Невозможно так выглядеть в 60”: Крис Хемсворт удивил всех фотографиями своей мамы по случаю ее дня рождения

17.11.2020, 20:00, Разное

Леони Хемсворт было 23, когда у нее родился будущий “Тор” Крис. А за три года до этого на свет появился ее первенец, наименее известный из братьев Хемсворт – Люк, в 30 лет Леони родила Лиама. А на днях ей исполнилось 60, но в это сложно – даже почти невозможно – поверить: рядом с сыновьями Леони выглядит как их старшая сестра. “Вот это генетика!” – сошлись во мнении поклонники звездного семейства.

В честь маминого юбилея Крис и его жена Эльза Патаки устроили праздник в саду своего огромного дома недалеко от австралийского города Байрон-Бей. Фуршет, музыка, разноцветные шары и ленточки, детский гольф и купание в бассейне – на вечеринке в тропическом стиле собрались все родственники и друзья.

Леони и Крис Хемсворт

В самый разгар дня рождения Леони было хотела задуть свечи на шоколадном торте, но ее остановил один из внуков: “А ты желание загадала?” “Ой, точно! Хочу, чтобы все люди…” – начала виновница торжества. “Нет-нет, – воскликнул малыш, – не рассказывай мне, а то желание не сбудется!”

Неизвестно, что хотела загадать Леони в этот раз, но одно желание, которое есть практически у каждой женщины, а именно – всегда оставаться молодой – исполнилось уж точно. Еще в мае Эльза Патаки рассказывала журналистам об особой диете своей свекрови: “Леони строго соблюдает режим интервального голодания. Начинала она с одного дня голодания в неделю, а потом увеличила промежутки. Сейчас ей 60, но посмотрите, как здорово она выглядит. И с годами только хорошеет!”

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Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

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Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)