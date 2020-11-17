Вика Цыганова поддержала Анастасию Волочкову в ее желании начать карьеру певицы

17.11.2020, 19:53, Разное

Певица и композитор Вика Цыганова поддержала балерину Анастасию Волочкову в её желании начать музыкальную карьеру. Она также рекомендовала научиться хорошо петь для минимизации негативных отзывов.

Решение Анастасии Волочковой начать карьеру певицы общественность восприняла крайне негативно аргументируя это тем, что вокальные данные нужно развивать с самого детства. В свою очередь многие музыканты и артисты поддержали свою коллегу и не сомневаются в её успехе. Аналогичного мнения придерживается и Вика Цыганова. Певица объяснила, что научиться танцевать как Волочкова может каждый. Также каждый сможет научиться и петь, вот только делать это лучше хорошо.

В настоящее время Анастасия Волочкова готовится к выходу своей первой музыкальной композиции с названием «До дна». Точные сроки её выхода не сообщаются, а пока ведутся съёмки клипа, пишет интернет-издание «iReactor».