 

В оккупированном Донецке произошел пожар на шахте, судьба четырех горняков неизвестна

17.11.2020, 19:50, Новости дня

Сегодня в оккупированном Донецке произошел пожар в лаве шахты имени Скочинского, на момент аварии под землей находилось 26 горняков. Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство ДАН. 

22 человека были были подняты на поверхность и осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы “министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР”. Информация о еще четырех горняках неизвестна.

По данным агентства, по состоянию на 15.00 (14.00 по киевскому времени) горноспасатели провели контроль газовой обстановки в горных выработках, прилегающих к аварийному участку, и отбор проб шахтного воздуха. Утверждается, что вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме.

В сообщении говорится, что при выполнении работ пострадали три горноспасателя – “они получили ушибы и гематомы, но самостоятельно поднялись на поверхность”.

Ликвидацией последствий ЧС занимаются почти сотня спасателей и 18 единиц техники.

Вечером агентство написало, что подземные работы были прекращены в связи с угрозой повторного выброса газа. Планируется, что поиски пропавших горняков продолжат утром 18 ноября.

Шахта Скочинского введена в эксплуатацию в 1975 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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