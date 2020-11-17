 

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку

17.11.2020, 19:48, Новости дня

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал в отставку, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Багдасарян.

«Феликс Цолакян написал заявление об освобождении от должности», – цитирует ТАСС Багдасарян.

Напомним, после того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Участники беспорядков избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Митингующие потребовали отставки премьер-министра. Сторонники Пашиняна заявили, что тот, кто против премьера Армении и мирного соглашения по Карабаху, тот против РФ и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В РФ предложили конфисковать «серые» доходы чиновников

03.08 / Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

11.08 / France 24 – итоги выборов Белоруссия встретила протестами и беспорядками

07.10 / Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%

24.09 / Миллиардеры пытаются купить Джо Байдену победу на выборах

23.08 / Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США в Луизиане

18.09 / Wikipedia изменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv

29.08 / Гендиректор компании «Бондюэль» погиб под колесами автомобиля

27.08 / Страны НАТО выступили за независимость Белоруссии

11.08 / Против протестующих в спальном районе Минска применили светошумовые гранаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска