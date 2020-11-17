Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку

17.11.2020, 19:48, Новости дня

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал в отставку, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Багдасарян.

«Феликс Цолакян написал заявление об освобождении от должности», – цитирует ТАСС Багдасарян.

Напомним, после того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Участники беспорядков избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Митингующие потребовали отставки премьер-министра. Сторонники Пашиняна заявили, что тот, кто против премьера Армении и мирного соглашения по Карабаху, тот против РФ и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает.