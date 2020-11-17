Пока США идут к протекционизму, Азия берёт курс на лидерство в глобальной торговле

17.11.2020, 19:45, Новости дня

Пока США при Дональде Трампе движутся по пути протекционизма, а Великобритания и ЕС не могут договориться о жизни после брексита, 15 азиатских стран создали крупнейший торговый блок в мире, пишет Nikkei Asian Review. Государства — участники нового Всестороннего регионального экономического партнёрства надеются, что соглашение поможет им восстановиться после пандемии.



Reuters

В воскресенье 15 ноября 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение, получившее название Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП). Как отмечает Nikkei Asian Review, это будет крупнейшим торговым блоком в мире, который должен будет помочь ускорить восстановление экономик его членов после пандемии.

В партнёрство вошли Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, а также все 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вместе взятые, они составляют 30% мирового ВВП и населения.

Ресурс обращает внимание, что Китай впервые вошёл не в двустороннее соглашение о свободной торговле таких масштабов. В период, когда США всё с меньшей охотой проявляют интерес к международным торговым проектам, а переговоры по торговой сделке по брекситу между Великобританией и ЕС идут со скрипом, Азия намерена «стать лидером в формировании новой глобальной торговой архитектуры». ВРЭП вступит в силу, когда по меньшей мере шесть стран АСЕАН и три другие государства ратифицируют соглашение.

По информации Nikkei Asian Review, церемония подписания договора прошла онлайн, принимающей стороной выступил Вьетнам, занимающий пост председателя АСЕАН в 2020 году. «Уверен, что в скором времени ВРЭП будет ратифицировано и вступит в силу, что ускорит восстановление наших экономик после пандемии и обеспечит общее процветание народам и бизнесам всех стран-участниц», — заявил вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Как напоминает ресурс, официально предложение о создании ВРЭП было выдвинуто ещё в 2012 году и с 2013-го тянулись переговоры. Однако после того, как в США к власти пришёл Дональд Трамп и взял курс на протекционизм, процесс пошёл быстрее, поскольку страны-участницы захотели поддержать принцип свободной торговли.

Исключением стала только Индия, которая изначально рассматривала вступление в блок, но в 2019 году отказалась от участия в соглашении, не пожелав открывать свой сельскохозяйственный и прочие важные сектора для партнёров.

Соглашение включает в себя 20 глав, в которых содержатся правила о торговле товарами, инвестициях и электронной коммерции, а также о правах на интеллектуальную собственность и государственных заказах. Многие пошлины будут отменены, а лимиты на

приобретение акций иностранными игроками для некоторых секторов будут увеличены.

Nikkei Asian Review подчёркивает: это второй крупный многосторонний блок для азиатских стран после Всеобъемлющего и прогрессивного соглашение для Транстихоокеанского партнёрства (CPTPP), созданного после того, как США при Трампе вышли из изначального Транстихоокеанского партнёрства. Из 15 членов ВРЭП семь принадлежат к CPTPP.

Некоторые члены нового блока связаны двусторонними договорённостями о свободной торговле — к примеру, Китай и страны АСЕАН. Таким образом можно считать, что ВРЭП объединяет в себе уже существующие соглашения. Но в то же время это партёрство в некоторых аспектах является «историческим прорывом». К примеру, ВРЭП — первое соглашение о свободной торговле, которое связывает Китай и Японию, первую и вторую экономики региона.

Ресурс обращает внимание, что многие страны-участницы рассчитывают на партнёрство в условиях трудной экономической ситуации в мире из-за пандемии. Хотя некоторые члены ВРЭП, вроде Китая, Южной Кореи и Вьетнама, достаточно быстро сумели пойти на восстановление, другие члены соглашения фиксировали рекордное сокращение своих экономик в третьем квартале года. Поэтому Сингапур, например, пообещал ратифицировать партнёрство «как можно быстрее, в течение нескольких следующих месяцев».

Как считает старший научный сотрудник сингапурского аналитического центра ISEAS-Yusof Ishak Institute Кэсси Ли, новое партнёрство действительно играет важную роль на фоне коронавируса и периода неизвестности после президентских выборов в США. Соглашение обеспечит участникам больше рычагов влияния и поможет совместными силами ступить на путь экономического восстановления.