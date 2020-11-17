 

Лондон запретит продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году — ради защиты окружающей среды

17.11.2020, 19:45, Новости дня

Как стало известно журналистам, в плане перехода к зелёной экономике, который премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается объявить на будущей неделе, есть пункт о запрете продажи новых машин на бензиновом и дизельном двигателе через 10 лет, пишет The Guardian. Дело в том, что к 2050 году Великобритания хочет свести выделение парниковых газов к нулю, но активисты говорят, что этого мало.


Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести запрет на продажу новых бензиновых и дизельных машин к 2030 году, пишет The Guardian. Ожидается, что такое решение войдёт в список мер в рамках новой политики по защите окружающей среды, которые он озвучит на будущей неделе.

В правительстве рассчитывают, что такое решение придаст стимула рынку электрических автомобилей и поможет Великобритании достигнуть её целей по климату, в том числе сократить выделение парниковых газов до нуля к 2050 году.  

Активисты и экологи в пятницу написали британскому правительству письмо, в котором призвали действовать активнее, потому что, по их словам, климатический кризис уже наступил и его последствия никуда не исчезнут, так что простого сокращения выбросов недостаточно.

Как отмечает автор статьи, спрос на электромобили растёт быстрыми темпами, но из всего объёма новых машин, проданных в Великобритании за октябрь, они составляют только 7%. Больше всего покупателей сдерживают высокие цены и обеспокоенность по поводу зарядных станций. Так что ожидается, что Лондон выделит около £500 миллионов на создание инфраструктуры по зарядке электромобилей.
 
В Лондоне пройдёт 26-я Конференция ООН по изменению климата — её перенесли на ноябрь 2021 года. Так что и извне, и изнутри на правительство Джонсона оказывается давление, чтобы оно предприняло более конкретные меры в сфере экологии. Кроме того, недавно были опубликованы данные, что Великобритания тратит на окружающую среду только 12% от суммы, которую нужно, пишет The Guardian. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Всю администрацию порта Бейрута заключили под домашний арест

29.07 / Белорусские эксперты оценили предвыборный рейтинг Лукашенко

11.08 / Китайским компаниям пригрозили отключением от фондовых бирж США

24.09 / Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

13.08 / Степанов рассказал о рекордном количестве госпитализированных с COVID-19

15.11 / Ученые выяснили, сколько времени понадобилось для формирования Солнечной системы

07.09 / Глава МИД Сербии назвал исчерпанной ситуацию вокруг поста Захаровой

05.09 / Трамп прокомментировал отравление Навального: Я точно не знаю, что произошло

15.07 / Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за тест-системы по коронавирусу

06.09 / Лукашенко дает понять, что ради российского покровительства готов на все – Белковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска