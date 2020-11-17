 

Из-за коронавируса португальцы приучаются выпивать с самого утра

17.11.2020, 19:45, Новости дня

Из-за ужесточения карантинных ограничений в Португалии пообедать в привычное время теперь не получится: все португальские рестораны должны закрываться по выходным уже в час дня. Но рестораторы ищут нестандартные решения, пытаясь сохранить свой бизнес, и уже с раннего утра предлагают посетителям обеды и ужины вместе с крепкими спиртными напитками, передаёт Euronews.

Полдесятого утра в воскресенье посетители уже начинают прибывать в ресторан Taberna Calhau с прекрасным видом на Лиссабонский замок. Но вместо завтрака им подадут обед от владельца и шеф-повара Леопольду Калхау.

Пообедать в привычное время сейчас не получится: из-за введённого карантина по выходным все португальские рестораны должны закрываться уже в час дня. 

ЛЕОПОЛЬДУ КАЛХАУ, шеф-повар: Я черпал вдохновение в старой португальской традиции. Подобная существовала и в Африке, её называют mata bicho, что означает «выпить что-нибудь во время поста». В потругальских деревнях в регионе Алентежу это «огненная вода», крепкий напиток с использованием тростниковой патоки. На основе этого мы создали меню и назвали это обедом, потому что 80 процентов нашего дохода приходится на обеды. 

Кальау родом из Алентежу и ещё помнит, как его дедушка начинал свой выходной день с mata bicho — плотной трапезы, обильно спрыснутой горячительными напитками. 

ПОСЕТИТЕЛЬ: Для меня это первый такой опыт: впервые я пью алкоголь утром, а не перед обедом. Всё это совершенно ново для меня! 

Португальские рестораторы ищут способы сохранить свой бизнес в условиях карантина. Тяжёлые времена рождают неожиданные решения. Но многие из них, возможно, они возьмут на вооружение и потом — когда коронавирсуный кризис, наконец, удастся преодолеть. 

Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года. 



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