Ученые пытаются создать гибрид человека и обезьяны

17.11.2020, 19:40, Новости дня

Если данный опыт окажется удачным, человечество получит неисчерпаемый источник органов для трансплантации, поясняют специалисты. Как стало известно, испанские ученые в Китае предпринимают попытки создать гибрид человека и обезьяны.

Делать то же самое на родине им запретили испанские власти, которые сослались на этику и напомнили, что человек ни в коей мере не может быть использован как подопытный материал.

Однако в Китае такие исследования не запрещены. Ученые считают, что полученная особь (если таковая появится на свет) не будет обладать сознанием как у человека. Но что произойдет, если они ошибутся? Тогда окажется, что у гибрида естественным образом появятся человеческие права. В этом случае использовать такие организмы для выращивания органов уже будет нельзя.