В Канаде создали аппарат для быстрого отрезвения

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17.11.2020, 19:40, Новости дня

В Канаде изобрели несложное устройство под названием ClearMate, которое, по словам разработчиков, способствует быстрейшему выведению алкоголя из крови.

Специалисты не советуют злоупотреблять возможностями созданного ими аппарата. Однако они напоминают, что в жизни активных людей часто возникают ситуации, когда просто невозможно ждать отрезвения организма естественным образом.

Всего-то они предлагают надеть маску, к которой подведен шланг от кислородного баллона. Испытания в фокус-группах показывают, что аппарат помогает вывести алкоголь из крови в три раза быстрее обычного. В общем, все и до того знали, что на свежем воздухе хмель выветривается намного скорее, чем в душной комнате.



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