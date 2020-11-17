Ученые изобрели новый метод очистки воздух от угарного газа

17.11.2020, 19:40, Новости дня

Один из самых опасных компонентов выхлопа автомобилей, которыми перенасыщена атмосфера больших городов, – это угарный газ (СО). Новый метод очистки от него воздуха предложила группа ученых из разных стран, работающая на базе НИТУ «МИСиС».

Специалисты разработали высокотехнологический и в то же время простой катализатор на основе графен-металлических композитов. Благодаря ему угарный газ дезактивируется, то есть превращается в обычный углекислый газ, который абсолютно безопасен для человеческого организма.

Такие катализаторы можно устанавливать в выхлопных системах автомобилей, а также на трубах промышленных предприятий. Они гораздо дешевле уже существующих аналогов и очищают воздух эффективнее, утверждают ученые.