В РФ разработана уникальная система подводной связи

17.11.2020, 19:40, Новости дня

Специалисты отечественной компании IVA Technologies разработали новую систему подводной радиосвязи. По словам экспертов, она не имеет аналогов в мире.

Как известно, обеспечить радиосвязь в подводной среде трудно, поскольку радиоволны плохо в ней распространяются. Однако российским ученым удалось решить данную задачу.

Во время испытаний в Баренцевом море связь между водолазами стабильно поддерживалась, хотя расстояние между ними составляло 2 километра, а глубина – 26 метров. Главная трудность получения четкого сигнала состояла в том, что водная среда весьма неоднородна. Сама по себе она является помехой, отмечают специалисты. Однако в РФ удалось создать надежный передатчик весом всего в четыре килограмма.