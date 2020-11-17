 

Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе

17.11.2020, 19:23, Разное

Совсем недавно в Сибири была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Благодаря ей вирус мог стать более коварным и заразным, или напротив – ослабеть.

Один из вирусологов в условиях анонимности рассказал, что пока рано говорить об опасности вируса после мутации. Данных о том, что он способен подавлять вырабатывающиеся у человека антитела, нет. Поэтому нет оснований полагать, что для борьбы с ним потребуются другие лекарства или вакцины, передает телеканал “Царьград”.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев

10.10 / Командировка Ильи Азара в Армению прервана

22.07 / Мнение: Письмо: “Поле обнулилось”

06.11 / Елизавета Арзамасова впервые показала совместное видео с Ильей Авербухом

02.09 / Принц Греции и Дании Филипп помолвлен со своей возлюбленной

05.10 / Владельцев автомобилей на армянских номерах призовут в вооружённые силы Армении

30.09 / Марион Котийяр представила в Париже авторскую коллекцию украшений

13.11 / Когда, если не сейчас? – Личное мнение

29.10 / “Были прекрасной командой”: Елена Захарова в компании коллег презентовала новое шоу

04.08 / Соседка рассказала об изменах Прилучного Муцениеце с двумя актрисами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска