Мнение: Что не так с демократией в современном мире

17.11.2020, 19:20, Разное

С демократией нам как бы уже давно “все ясно”: это все обман, фальсификации, никакой демократии нет, все политики всегда обманывают. Вот и в Америке – очередное подтверждение: Трампа прокатили с большими нарушениями, выборы были нечестные и т.д. Но если демократия – это такая “игрушечная” гражданская война – то что такое “выборы” и что означает наша “галочка”, поставленная в клеточку бюллетеня? Что толку в этом на вид бессмысленном действии?

мы забыли о подлинном смысле так называемых “выборов” – потому что он слишком жесток и кровав. Беда, однако, в том, что вместе с ним незаметно потерялся и смысл самой демократии, а “голосование” превратилось в лишенный смысла ритуал, который к тому же очень ловко научились фальсифицировать.

Давайте вместе вспомним, что же это такое на самом деле – хотя, уверен, он многим не понравится, а многим покажется и вовсе шокирующим.

Возьмем для примера самую распространенную нынче жалобу от “всего народа” на избранных представителей народа – всяких депутатов, мэров и губернаторов. За что их всех скопом не любят? Ответ однозначен – за черствость, эгоизм, за то, что они “себе на уме”, “гребут под себя”, тут же забывают про свои предвыборные обещания, воруют и не делятся – словом, мало заботятся “о народе”, все как-то больше о себе.

Однако стоило бы спросить любого из таких обличителей – а собственно, почему ты считаешь, что депутат должен о тебе заботиться? Не спать ночами, писать какие-нибудь проекты приказов или законов, выбивать тебе повышение пенсии, зарплаты, снижение тарифов на ЖКХ в твоей пятиэтажке и выполнять еще кучу всяких прихотей? Вопрос кажется невероятно наглым и бестактным – но все-таки, какой на него ответ? За что – за то, что ты за него проголосовал? То есть буквально – один раз за 5 лет сходил на участок в соседнюю школу, там взял ручку и поставил крестик в галочку?

Но это же, прямо скажем, невелика заслуга. Ты явно не перетрудился, делая это. Не рисковал жизнью. Не преодолевал моральные муки. Даже ручка была, скорее всего, казенная.

Откуда же такие завышенные ожидания какой-то беззаветной работы? Избранные лица спокойно забывают об избирателей, едва получив мандат – в частности, еще и потому, что знают: избиратели тоже не слишком переутомились, когда ставили за них галочку. Тем более, что чаще всего никто ничего и не ставил (у нас сейчас явка на выборы почти везде – минимальная, 10-30%, то есть до 70% сидели дома и вообще к выборам непричастны.

Связь между избирателем и избираемым слишком тонка и эфемерна в современном мире.

А ведь что такое на самом деле демократия? Я уже говорил – это такая игрушечная, “снятая” гражданская война. Вместо того, чтобы взаправду убивать друг друга, противоборствующие стороны заранее договорились, что они просто как бы заранее мобилизуют жителей в свою поддержку, создают, образно говоря, каждый своё “ополчение” – и вот у кого “солдат” окажется больше – тот и победил. Зато без убийств.

То есть ВЫБОРЫ, по изначальному смыслу процедуры – это галочка, заменяющая подпись под солдатским контрактом. Договором, по которому избиратель обязуется убивать и умирать ради определенного лица или партии (“боевой группы”). По идее, галочка – это очень ТЯЖЕЛАЯ подпись.

А сейчас мы такую дикость, такой анахронизм, такую кровь, естественно, отбросили и позабыли. В нашем сегодняшнем понимании избиратель, участвуя в голосовании, не берет на себя вообще НИКАКИХ обязательств, не говоря уж об обязательстве кровью и жизнью. Беда в том, что без понимания этой “дикости” и сама демократия тоже теряет смысл, превращаясь в пустой ритуал, смысл которого давно утерян. Какие бюллетени? Какие урны? Что за бумажки и почему к ним надо относиться серьезно?!

Это теперь называют “симулякр” по-научному. Нет запаха крови и смерти – нет и демократии.