Мнение: Как добровольцы ездили воевать в Карабах

17.11.2020, 19:15, Разное

На "Лост Армор" выложили интересный рассказ добровольца из России, который ездил воевать в Карабах.

Много интересных деталей.

Как добровольцы ездили воевать в Карабах

Обещанный рассказ про наших добровольцев в Карабахе.

Сразу говорю, при встрече много пили. Поэтому что запомнил и записал на диктофон (записал далеко не все). Некоторые детали специально не упоминаю. Во избежание.

1. Желающих поехать повоевать за братьев было больше десятка среди диаспоры. Уехали двое. Остальным что-то пошшш98 шшгщщщщщ8л9ю89ш98шш98999мешало.

2. Один из уехавших армянин наполовину. По-армянски говорит и понимает хорошо. Во втором вообще армянской крови ¼. По-армянски не говорит, понимает тоже хреново.

3. Оба служили срочку в РА. Один в начале нулевых. Второй в конце нулевых. Один служил в разведке. Второй в РВСН, но потом некоторое время служил в спецназе УФСИН. Ребята не восторженные мальчики, вполне отдавали себе отчет в происходящем. Оба семейные.

4. Перед отъездом им один очень уважаемый человек сказал: «Ничего с собой брать не надо. Все дадут на месте». Забегая вперед: хорошо, что не поверили. СИБЗ, ИРП, некоторое снаряжение и одежду с обувью, закупили на месте. Российского производства, часть через интернет, часть во всяких «военторгах» и «околовоенных» магазинах. На собранные диаспорой деньги. С собой еще везли чемодан денег. Реально чемодан. Само собой парни на шугняках были.

5. Добирались на машине через Грузию. В Ереван прибыли 11 октября. Как пересекали границу не спрашивал. Их встретил какой-то авторитетный тип, с охраной. Ему передали бабло. Он отзвонился в РФ, сказал что все получил. Парням сказал, что все будет хорошо. Поселили их где-то в частном секторе. И забыли про них. Вообще. Это в частности про отношение местных к неорганизованным и не пропиаренным добровольцам.

6. Через 2 дня до них доперло, что что-то пошло не так. Позвонили типу, которому передали чемоданчик. А он очень удивился. Оказывается, он кому-то там про них сказал. Этот кто-то обещал все порешать. Но то ли реально забыл, что у него там два рэмбы на хате сидят, то ли тупо забил на них хер.

7. На следующие сутки к ним подъехала разбитая «буханка». Которая их со свистом доставила в Степанакерт. Оттуда фордовским бусом привезли их в Шуши. Где они и застряли вплоть до окончания боев. Кароч, попали они в Шуши аж 15 октября.

8. Распределили их в роту ополчения. Занимали высоту восточнее Шуши. По списку в роте было 122 человека. По факту на позициях 50-60 человек. Где были остальные бойцы роты ХЗ. Половина из наличных сил приезжала утром на позицию, как на работу. Вечером уезжала. На своих машинах причем. Позиция был по всей видимости еще с первой войны. Восстановленная, но видны следы старых заплывших окопов.

9. Из оружия выдали старенький ПКМ, ПМ и АК-74 (выдали пулемет, так как один из них по ВУС – именно пулеметчик). Недостатка в боеприпасах не было. «Хоть жопой жуй» (цитата). Кроме пистолетных, которых было 1 магазин. ПКМ был ухоженный, несмотря на возраст в очень хорошем состоянии. АК-74 говно. Попытались его поменять – хер. Выдали – пользуйтесь. Почему нельзя было поменять, хотя лишние стволы в роте были – непонятно. Жратвы валом. Местные привозили, да и один из блиндажей был под завязку забит всякой «хуергой». А вот ленты к их ПКМ было всего 2, на 100 патронов каждая.

10. Форму, обувь не выдали. «У вас своя есть». СИБЗ у большинства бойцов роты отсутствовали, как класс. Хотя обмундированы были более-менее единообразно. Зато в блиндаже было до хрена старых советских касок. Штук 300. Если у кого-то были бронежилеты, то такое впечатление, что их как-то «доставали». Так как они были пяти, или шести разных видов.

11. Позиция на роту состояла из трех сплошных траншей, опоясывавших вершину высоты. Трех блиндажей. Двух ДЗОТов с установленными в них пулеметами. И отдельных стрелковых ячеек для боевого охранения (на 2-3 человека) расположенных ниже по склону на расстоянии в 100-150 м. Траншеи частично старые, но расчищенные, частично уже новые свежие. Внизу примерно на расстоянии 700-1000 м проходила дорога на Шуши. Перепад по высоте 100-120 м от ячеек охранения, 200-250 до основной позиции. До самого города примерно 1500-2000 м.

12. В основном ополченцы были собственно из Шуши. Добровольцев трое – два наших и один парень, студент мединститута из-под Еревана. Всего на вооружении было 4 ПКМ (два в ДЗОТах), 2 РПГ-7 (гранаты к РПГ старые). Одна СВД. Остальное все АК-74 разной степени изношенности. Подствольников не было. Обещали привезти АГС. Не привезли. Про других добровольцев из РФ слышали, но не встречали.

13. Де юре командовал этой типа ротой человек с типичным армянским именем Гамлет. По его словам в звании «майор» армии Арцаха но никаких подтверждений этого звания по факту не наблюдалось. «Майор» был явно с криминальным прошлым, а возможно и настоящим. В новеньком понтовом мультикаме ходил не только он, но и два его охранника. На объемистом брюхе «ротного» болталась ярко-коричневая кобура с АПС. У охранников – новенькие АК-74М. Появился на позициях вверенной ему роты он раза 3-4 за все время. Важно раздавал указания (которые с его отъездом быстренько переставали выполняться), и много фоткался на айфон.

По факту командовал местный дядька по имени Ашот, 1969 года рождения, служивший еще в советских ПВ, где-то на дальнем востоке. Ветеран еще первой войны. С ним же постоянно были вместе три его сына, племянник и еще два-три родственника. Все семейство – «чистые медведи», здоровенные и мохнатые армяне, абсолютно не стеснявшиеся раздавать землякам за мелкие косяки легких шамаров.

14. Средства связи именно у этой роты отсутствовали напрочь. Из четырех гражданских Моторол привезенных нашими, две у них реквизировали. Хорошо не все 4 отобрали. Из двух биноклей – один тоже ушел в общак. Рации достались Ашоту и старшему из его сыновей, который типа зам его был. Бинокль стал «переходящим призом» передового секрета.

15. В общем, костяком «роты» был как раз Ашот со своими родичами и «примкнувшими». Остальная толпа, несмотря на гонор вояки никакие.

16. Кароч, с 15 по 23 число толком ничего не происходило. Слухи ходили, правда самые дикие. От ударов России по Баку, и до пресловутого турецкого спецназа режущего головы по ночам всем подряд.

17. 23 октября ночью случилось первое ЧП. Доблестный ночной дозор под утро открыл огонь. Следом за ними все остальные. В общем минут 20 заполошной стрельбы. Атака коварных азеров была отбита. Утром нашли двух убитых свиней. Днем пришли хозяева свиней набили ебучки двум ополченцам. На вопли, крики и мат пришел Ашот. Набил лица хозяевам свиней.

Блин, чего-то до фига получается. Наверное, обработаю записи позже остальное напишу. Там как раз самое интересное. Если есть вопросы можете задать. Спрошу. Но это не быстро.

https://lostarmour.info/offtopic/caucasus/ – цинк

https://disqus.com/by/disqus_wGktZcDJXp/ – автор

Если будет продолжение, выложу дополнительно.