 

Родителям разрешили ограничивать времяпрепровождение детей в TikТok

17.11.2020, 19:08, Новости дня

В TikTok сообщили о решении ввести функцию родительского контроля. Соответствующие инструменты появятся в приложении.

В 2020 году у родителей появилась возможность связывать аккаунты детей со своими, теперь с помощью этой функции родители могут запретить детям искать определенные запросы, а также ограничивать время в соцсети, передает ТАСС.

Также родители смогут установить, публичным или частным является аккаунт их ребенка, смогут ограничить число пользователей, которым разрешено писать сообщения ребенку и комментировать его ролики.

Для подростков младше 16 лет отключат личные сообщения, им нельзя будет отправить фото и видео.

Ранее программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри заявляли, что наиболее безопасными приложениями являются TikTok, WeChat, Signal и Threema из-за их большого функционала настроек.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии

10.08 / ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов

20.07 / Путин рассказал об отношении к Крыму бывшего руководства Украины

21.08 / Первая партия автоклубов поступила в Забайкалье

15.07 / Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

23.09 / Помпео: США обдумывают формулировки для описания ситуации в Синьцзяне

17.08 / Дубинописная «Беларусь» ушла с аукциона за 3 млн рублей

26.07 / В общежитии КПИ вспышка COVID-19 – заболели 52 человека

12.08 / Чехия призвала ЕС отреагировать на беспорядки в Белоруссии

07.10 / Индексы S&P 500 и Nasdaq опустились на фоне предупреждений Пауэлла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска