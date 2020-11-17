Родителям разрешили ограничивать времяпрепровождение детей в TikТok

17.11.2020, 19:08, Новости дня

В TikTok сообщили о решении ввести функцию родительского контроля. Соответствующие инструменты появятся в приложении.

В 2020 году у родителей появилась возможность связывать аккаунты детей со своими, теперь с помощью этой функции родители могут запретить детям искать определенные запросы, а также ограничивать время в соцсети, передает ТАСС.

Также родители смогут установить, публичным или частным является аккаунт их ребенка, смогут ограничить число пользователей, которым разрешено писать сообщения ребенку и комментировать его ролики.

Для подростков младше 16 лет отключат личные сообщения, им нельзя будет отправить фото и видео.

Ранее программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри заявляли, что наиболее безопасными приложениями являются TikTok, WeChat, Signal и Threema из-за их большого функционала настроек.