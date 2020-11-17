Додон согласился на новую должность

17.11.2020, 19:08, Новости дня

Молдавский лидер Игорь Додон принял предложение вернуться в должность руководителя партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.

«В ходе прошедших дискуссий я с благодарностью принял предложение Республиканского совета партии социалистов вернуться на должность лидера партии. Соответствующие процедуры будут проведены по истечении моего президентского мандата 23 декабря», – сообщил Додон, передает ТАСС.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Санду с предварительной победой на выборах главы республики. Поздравительную телеграмму для Санду направил и российский лидер Владимир Путин.