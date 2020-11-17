Мужчина въехал на внедорожнике в толпу под Калининградом

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17.11.2020, 18:58, Новости дня

В Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, пострадали восемь человек, рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ Светлана Поставничая.

Инцидент произошел в поселке Холмогоровка во время публичных слушаний по проекту генерального плана, пишет РИА «Новости».

Среди пострадавших есть члены съемочной группы калининградского телеканала «Каскад». В МВД рассказали, что мужчина перепутал педали. На месте происшествия работает скорая помощь и сотрудники полиции. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, двое из пострадавших получили переломы ног, их жизням в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее в Москве на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев), его задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.

В немецком городе Кемпен в октябре машина въехала в толпу прохожих. Погиб один человек, еще минимум трое получили тяжелые травмы.



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