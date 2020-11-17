Лагерь российских спасателей развернули возле Степанакерта

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17.11.2020, 18:58, Новости дня

Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению, развернули лагерь неподалеку от Степанкерта.

Сотрудникам МЧС предоставили здание муниципалитета села Иванян, там разместится оперативный штаб, который будет координировать действия опергруппы и держать связь с Москвой, пишет РИА «Новости».

Группировка российских спасателей войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного для помощи местному населению. В настоящее время в составе группировки 30 человек, в будущем она будет расширена до 150.

Ранее спецборт авиации МЧС РФ с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов. Минобороны РФ начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

Лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.



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