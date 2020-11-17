 

Собачники подвержены высокому риску заражения SARS-Cov-2 – исследование

17.11.2020, 18:55, Разное


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В исследовании, которое провели ученые Гранадского университета (University of Granada) и Школы общественного здравоохранения Андалусии (Andalusian School of Public Health), были включены результаты опроса 2086 жителей Испании. Респонденты заполняли анкету, в которой подробно сообщали о своих гигиенических привычках и образе жизни во время весеннего локдауна. 

Исследователи проанализировали факторы, которые могли повлиять на риск заражения, и обнаружили, что проживание вместе с собаками и регулярный выгул были связаны с увеличением риска инфицирования на 78%. Напомним, во время самоизоляции собачники имели право в любой момент выйти из дома прогуляться со своим любимцем.

На сегодняшний день нет данных о том, что домашние животные могут передавать вирус человеку. Авторы исследования предположили, что повышенный риск заражения у собачников может быть связан с тем, что во время прогулок питомцы прикасались к загрязненным поверхностям и облизывали их, после чего приносили инфекцию в дом. Не исключено также, что вирус передается человеку через фекалии животных, поэтому площадки для выгула собак могут быть потенциальными рассадниками инфекции. И хотя никаких доказательств этому пока нет, ученые считают, что владельцы собак должны уделять повышенное внимание гигиене во время и после прогулок с любимцами.

Ранее ученые из Италии и Великобритании провели исследование мазков из глотки, взятых у 915 собак и 505 кошек в самых пострадавших от пандемии районах Италии, в том числе в семьях, где был подтвержден COVID-19. ПЦР-тесты не выявили коронавирус ни у одного из животных, что утверждает о том, что никто из питомцев не был инфицирован на момент взятия проб. Однако серологическое исследование выявило наличие специфических нейтрализующих антител у 13 собак и 6 кошек, причем 2 собаки и одна кошка жили в домах, где ни у одного из членов семьи не был подтвержден COVID-19. Все остальные домашние питомцы, скорее всего, заразились от своих заболевших хозяев.

Эта работа подтвердила способность собак и кошек к выработке нейтрализующих антител. С учетом того, что у собак вдвое чаще выявлялись антитела, это может говорить об их повышенной восприимчивости к инфекции по сравнению с кошками. В августе СМИ Японии написали о двух случаях подтвержденного коронавируса у собак, владельцы которых болели COVID-19. В середине июля в Нью-Йорке умер пес по кличке Бадди, у которого также был выявлен коронавирус и симптомы заболевания.



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