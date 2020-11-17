 

Эксперты из Китая рассказали об истинном назначении самолета МиГ-41

17.11.2020, 18:53, Разное

Эксперты из Китая рассказали об истинном назначении истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Они уверены, что данный самолёт разрабатывается для уничтожения ракет и спутников в космическом пространстве.
Именно для этого истребитель уже на заводе-изготовителе оснастили самыми современными системами и двигателями, дающими боевой машине неоспоримое преимущество перед предыдущей моделью МиГ-31. Причём на этот самолёт планируется дополнительно установить сверхзвуковые ракеты «Изделие-180» (индекс K-77). В китайском издании Sohu уверены, что подобные снаряды позволят сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и даже спутники на низкой орбите. Это подразумевает, что МиГ-41 сможет беспрепятственно летать даже в космическом пространстве.

О старте нового проекта по разработке истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 было объявлено в 2018 году. Первые модели должны поступить на вооружение РФ уже в 2025 году, пишет интернет издание «ПолитЭксперт».



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