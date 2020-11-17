Юрий Лоза сомневается в инициативе Валерия Меладзе петь в «красных зонах»

17.11.2020, 18:53, Разное

Музыкант Юрий Лоза, в эфире радиостанции «Говорит Москва», засомневался в целесообразности концертов Валерия Меладзе в «красных зонах». Он объяснил, что в этом случае не избежать паники среди населения и новых угроз заражения коронавирусом.

Валерий Меладзе выступил с инициативой перенести свои концертные выступления в «красные зоны» и петь даже для заболевших. Именно такое отношение вызвало критику у Юрия Лозы, так как он считает подобное мероприятие недопустимым. Причём музыкант обвинил и вышестоящие структуры в безответственном отношении: «Вы даёте надбавки и звания героев за коронавирус. Теперь и Меладзе будет петь. Естественно, все будут болеть только им».

Во время своего обращения Юрий Лоза объяснил, что в мире действительно существует коронавирус, но помимо него есть и другие болезни и сезонные заболевания. Несмотря на это, даже здоровым гражданам или больным гриппом приписывают коронавирус, так как это выгоднее, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».