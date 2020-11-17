 

Юрий Лоза сомневается в инициативе Валерия Меладзе петь в «красных зонах»

17.11.2020, 18:53, Разное

Музыкант Юрий Лоза, в эфире радиостанции «Говорит Москва», засомневался в целесообразности концертов Валерия Меладзе в «красных зонах». Он объяснил, что в этом случае не избежать паники среди населения и новых угроз заражения коронавирусом.
Валерий Меладзе выступил с инициативой перенести свои концертные выступления в «красные зоны» и петь даже для заболевших. Именно такое отношение вызвало критику у Юрия Лозы, так как он считает подобное мероприятие недопустимым. Причём музыкант обвинил и вышестоящие структуры в безответственном отношении: «Вы даёте надбавки и звания героев за коронавирус. Теперь и Меладзе будет петь. Естественно, все будут болеть только им».

Во время своего обращения Юрий Лоза объяснил, что в мире действительно существует коронавирус, но помимо него есть и другие болезни и сезонные заболевания. Несмотря на это, даже здоровым гражданам или больным гриппом приписывают коронавирус, так как это выгоднее, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Ученые создали новый тест для быстрой диагностики рака яичников

27.09 / “Общаемся”: Дочь Максима Галкина поразила подписчиков достойным знанием французского языка

04.09 / Мнение: Ярость в провинции…

11.08 / Мнение: Клизму заказывали?

11.07 / Личное: “Надо ли прятать лицо”

16.10 / «Пенсионерам на проекте не место»: Степан Меньщиков с женой покинули «Дом-2»

19.10 / «Партизаны» и полицаи

09.09 / Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити-шоу “Семейство Кардашьян”

16.07 / Мнение: О российско-вьетнамской дружбе

05.10 / Атомный ледокол “Арктика” достиг Северного полюса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска