 

Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

17.11.2020, 18:48, Новости дня

Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом и выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС.

«Мы выражаем солидарность со всеми людьми и странами, затронутыми пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям пострадавших от пандемии и всем людям, на чьих жизнях и источниках заработка они отразились. Мы выражаем также искреннюю благодарность всем работникам сферы здравоохранения, врачам, медсестрам, сотрудникам инфекционных и других больниц, поликлиник, диспансеров, бригад скорой помощи, лаборантам, которые выполняют свой профессиональный долг в опасных и сложных условиях и, рискуя собственным здоровьем, помогают людям», – говорится на сайте Кремля.

При этом отмечается, что страны БРИКС заявили о необходимости укрепления международного сотрудничества для повышения индивидуального и общего потенциала «в области совместной борьбы с новыми угрозами мирового масштаба, включая пандемию COVID-19 и ее негативные последствия, посредством эффективных, прагматичных, скоординированных и оперативных действий». «Мы подчеркиваем важность взаимодействия между государствами, которое необходимо для незамедлительного восстановления международного доверия, экономического роста и торговли, повышения стабильности и устойчивости рынков, сохранения рабочих мест и уровня доходов, в частности для наиболее уязвимых групп населения», – уточняется в декларации.

Кроме того, подчеркивается, что страны БРИКС будут принимать меры для распространения вакцины от COVID-19 среди всего населения на справедливой основе и по приемлемой цене. «Мы будем принимать меры для обеспечения распространения вакцины, когда она будет доступна, среди всего населения мира на справедливой и равноправной основе и по приемлемой цене. В этой связи мы поддерживаем инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19», – отмечено в документе.

Уточняется, что страны БРИКС отметили в документе роль широкомасштабной иммунизации от COVID-19 для предотвращения, сдерживания и прекращения передачи инфекции, чтобы положить конец пандемии после появления безопасных и качественных недорогостоящих вакцин. Кроме того, участники добавили, что признают инициативы ВОЗ, правительств, некоммерческих организаций, исследовательских институтов и фармацевтических предприятий по ускорению исследований, разработки и производства вакцин и против COVID-19.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что московская декларация, антитеррористическая стратегия БРИКС и обновленная стратегия экономического партнерства объединения до 2025 года одобрена по итогам саммита.

Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на 2021–2025 годы. План обороны представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования. Содержание плана является секретным. Предыдущий план обороны РФ на 2016–2020 годы вводился в действие с 1 января 2016 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Рубль вырос к доллару и евро

24.07 / Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

09.09 / Богдан: Зеленский победил на президентских выборах. Мои ощущения? Мне было страшно

27.08 / Песков ответил на вопрос об инциденте в Сирии между военными РФ и США

22.07 / Учёные доказали — женщины во главе государств справляются с пандемией лучше мужчин

03.08 / Венчурный инвестор Сергей Гришин: российской экономике следует двигаться в направлении высоких технологий

27.09 / В Британии создают умную зарядку для электросамолетов

12.07 / CNN – активисты Black Lives Matter при поддержке мэра Нью-Йорка написали Трампу три важных слова

30.10 / Токио подтвердил неизменность позиции в переговорах с Россией

11.11 / Министр защиты окружающей среды: Ураинские реки – не мусоропроводы. Необходимо повышать сознательность людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска