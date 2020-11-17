 

Археолог назвал виновных в обрушении стены древнейшей крепости России

17.11.2020, 18:48, Новости дня

За целостность таких памятников, как стена крепости в Дербенте, должные отвечать местные власти и Министерство культуры, сказал газете ВЗГЛЯД археолог, доктор исторических наук, профессор Александр Айбабин.

Из-за затяжного дождя в Дербенте обрушилась часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что местные власти ранее сообщали об аварийном состоянии памятника и обращались во все инстанции, чтобы провести реконструкцию.

«Стена, на самом деле, существует с VII века. Ее еще в 30-х годах обследовали, и знаю, что потом еще несколько раз проводили там работы. Просто разбирать эту кладку невозможно, а закреплять, конечно, должны были, потому что такое нередко случается со стенами. Не знаю, почему они там за этим не следят, нужно было подкреплять и реставрировать», – говорит Айбабин.

Собеседник уточняет, что обратить внимание на то, что памятнику требуется реставрация, должны были местные власти.

«Да, такие аварии случаются. Именно поэтому должна вестись системная реставрация, контроль. Это целая республика, у них там есть свой департамент реставрации. Это зона ответственности Министерства культуры, которое должно отслеживать этот процесс и выделять финансирование. Теперь там же утверждают все проекты реставрации и так далее. Но обращаться, конечно, должны были местные власти», – считает эксперт.

В мае в кремле Великого Новгорода обрушилась примерно 25 кв. метров кирпичной облицовки стены. Ее реставрационные работы вместе с коммуникациями и подсветкой, по словам начальника отдела реставрации Новгородского государственного музея-заповедника Ирины Верман, оцениваются в более 400 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / В Иерусалиме заявили об обнаружении гвоздей с распятия Христа

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

29.08 / Бывший президент Украины уверен, что Лукашенко просто так власть не отдаст

30.06 / Элитное подразделение ВС Германии частично распустят из-за экстремизма

01.09 / Байден осудил Трампа за «покорность» Путину

03.10 / Компания Volvo начинает производство полностью электрического XC40 Recharge P8

13.09 / В ОНФ потребовали извинений от сторонников Навального перед Рошалем

27.08 / Необычный проект развивают в лесах на востоке США

04.08 / Политолог объяснил провал регистрационной кампании КПРФ в Коми

11.09 / Полиция расследует дело о поджоге, который мог привести к лесным пожарам в Орегоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска