 

Эксперт предостерег от повторного карантина: Вызовет коллапс экономики и политический кризис

17.11.2020, 18:43, Разное

Локданун из-за коронавируса эксперт назвал “попыткой затушить сигарету ядереной бомбой”. Карантин – разовая мера, которую применили весной почти все страны.

“Повторное применение этого оружия вызывает коллапс в экономике и связанный с этим политический кризис”, – предупредил аналитик.

Для борьбы с коронавирусом в мире необходимы точечные меры, убежден эксперт. Граждане должны носить маски, а государство – следить за соблюдением противоэпидемических мер, отметил Бортник.

В работающих заведениях обязательно наличие антисептиков, а в транспорте – бесконтактной системы оплаты, указал эксперт. Кроме того, нужно активизировать усилия для изучения коронавируса, считает аналитик.

Он раскритиковал противоэпидемическую политику руководства Украины. Недавно в стране ввели карантин выходного дня.

Применяемые ограничения незаконны, убежден Бортник. Верховная рада не вводила чрезвычайное положение, а установленный властью эпидемиологический порог не преодолен, сказал политолог в интервью “Украина.ру”.

В начале октября представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предостерегла власти от повторного введения локдауна. Новые жесткие ограничительные меры пагубно скажутся на экономике и системе здравоохранения: многие люди с серьезными заболеваниями могут не получить помощь вовремя, предупредила она.

Коронавирус в мире выявлен у 55 миллионов человек. Больше всего заразившихся в США – свыше 11 миллионов. Число ежедневно выявляемых случаев в стране превысило 100 тысяч.



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