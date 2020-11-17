Новый вид жуков-вредителей, уничтожающих зерно, назвали в честь Карла Маркса

17.11.2020, 18:37, Разное

Аргентинские учёные, выявившие недавно новый вид жуков-вредителей, решили назвать его в честь Карла Маркса. По словам специалистов, у этих насекомых оказалось «много общего с последователями его идей».

Вид был обнаружен практически случайно – ещё в 2017 году в северных районах страны фермеры стали жаловаться на неких вредителей, уничтожающих урожаи, с которыми не справлялись традиционные инсектициды. Одна из компаний-производителей с/х химикатов после безуспешных попыток одолеть жуков обратилась к учёным, а те выяснили, что имеют дело с новым видом, который, по всей видимости, мигрировал из глубоких лесов.

«Обнаруженные особи отличаются высокими аппетитами по отношению к зерну и некоторым другим продуктам сельского хозяйства, причём в отличие от подавляющего большинства других насекомых-вредителей, распоряжаются добычей они плохо – до 50-60% посевов ими не поедается, а просто уничтожается. Часть зерна они переносят в места своего обитания, но там оно гниёт и никак не способствует выживанию популяции», – констатировал руководитель научной группы Лиам Гонсалес.

Изучая образ жизни насекомых, учёные также выяснили, что они делятся на две касты. Представители одной из них, сравнительно малочисленной, только указывают колонии направления для дальнейшего освоения и заселения, не выполняя при том никакой полезной работы в общих интересах, однако при этом питаются отдельными, наиболее свежими и качественными запасами. Они живут намного дольше «рядовых» жуков, а свою руководящую роль сохраняют даже, когда от старости находятся уже почти в бессознательном состоянии и не могут адекватно реагировать на внешние факторы.

В настоящий момент заявка с детальным описанием вида направлена в Международную комиссию по зоологической номенклатуре и ожидает утверждения.