Источник назвал возможную дату начала политической реформы в Белоруссии

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17.11.2020, 18:23, Разное

Об этих датах со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал “Народное антикризисное управление”. По мнению авторов, изменения будут декоративными, а президент Александр Лукашенко попытается сохранить власть, сообщает портал AFN.

О том, что Всебелорусское собрание пройдет в начале года говорил премьер-министр страны Роман Головченко. Он отметил, что мероприятие может состояться в феврале.

По словам главы правительства, на обсуждение вынесут вопросы об общественно-политическом и социально-экономическом устройстве Белоруссии. Окончательные сроки созыва определят в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

О начале следующего года как об оптимальном времени для созыва Всебелорусского народного собрания говорил и президент Александр Лукашенко. Он не исключил принятия решений о досрочных выборах главы государства.

Всебелорусское народное собрание включает в себя членов правительства, парламента и других ветвей власти, а также руководителей предприятий, деятелей науки. Первое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом об изменении Конституции республики.

Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Оппозиция и поддерживающий ее Запад не признают переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок.

Каждое воскресенье оппозиция устраивает масштабные митинги. В воскресенье, 15 ноября, правоохранители задержали более тысячи протестующих.



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