 

В 2021 году в России увеличат доплаты к пенсиям

17.11.2020, 18:23, Разное

Москвичи будут получать пенсии еще большего размера. В следующем году доплаты к основному пособию будут увеличены. Размер выплаты возрастет на 722 рубля. На эти цели из регионального бюджета выделят 164 миллиарда рублей.

Минимальный размер пенсионного пособия будет равняться 20 222 рублям. Предполагается, что повышение пенсий коснется более 400 столичных пенсионеров, пишет “МК”.

Столичные пенсии ежегодно растут. В 2018 году минимальный размер пенсии в столице составлял 17 с половиной тысячи рублей, в 2019-м 19 с половиной тысячи рублей, а в следующем году он еще вырастет. Сейчас проект бюджета Москвы на предстоящий год обсуждается в Мосгордуме.

Ранее СМИ сообщили, что в стране могут сократиться пенсии. Граждане, которые должны выйти на пенсию через 30-35 лет, будут получать пособие от государства меньше, чем пенсионеры получают сейчас.

Дело в том, что сейчас в России граждан, получающих страховые пенсии, около 40 миллионов, а число работающих граждан – 50 миллионов. Со временем эти цифры сближаются. Лет через 15–20 это соотношение будет один к одному, считает экономист Евгений Гонтмахер.



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