Виктюка похоронят во Львове

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17.11.2020, 18:08, Новости дня

Народного артиста РФ Романа Виктюка решили похоронить на Украине, но прощание с ним пройдет в Москве, сообщили в его театре.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Там отметили, что прощание с артистом пройдет в Москве. «Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице», – добавили в учреждении.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной смерти СМИ назвали инсульт.



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