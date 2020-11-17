Советник президента по культуре заболел COVID-19

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17.11.2020, 18:08, Новости дня

Советник российского президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

Толстой заявил, что чувствует себя «более-менее», и уточнил, что у него коронавирусная инфекция, передает «Интерфакс».

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. В июне представитель Кремля выздоровел и вышел на работу. В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.



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