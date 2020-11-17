Владимир Вдовиченков, Сергей Мазаев и другие гости открытия бутика Dior Men

17.11.2020, 18:05, Разное

Среди звездных гостей, успевших первыми посетить флагманский бутик Dior Men, были замечены актеры Владимир Вдовиченков, Константин Крюков и Егор Корешков, музыкант Сергей Мазаев, DJ Виталий Козак, продюсеры Алексей Киселев и Михаил Друян, главный редактор GQ Игорь Гаранин, журналисты Георгий Костава и Евгений Заболотный, двукратная чемпионка мира по спортивным танцам Юлия Прокип.

Сергей Мазаев Егор Корешков Константин Крюков Владимир ВдовиченковНовый бутик располагается в здании, входящим в архитектурный комплекс Усадьба XVIII – начала XX века, построенным архитектором Василием Карнеевым в 1874 году. Образ бутика общей площадью 150 кв. метров навеян парижским бутиком Dior на Avenue Montagne. При входе в бутик гостей встречает зона аксессуаров, где представлены аксессуары из новой мужской коллекции Dior: от Saddle bag до чемоданов из коллаборации Dior & Rimowa, дизайнером которых является Ким Джонс. Справа от входа расположилась зона обуви, а слева – зона RTW. В примерочной, стены которой отделаны выполненным вручную декором, стоит мебель современных дизайнеров: стулья от Gerd Couckhuyt и стол авторства Philippe Hurel. Дубовые полы медового цвета застелены неожиданно яркими коврами синего цвета – от архитектурной студии Питера Марино.

Алексей Киселев Михаил Друян Игорь Гаранин Виталий Козак Евгений Заболотный Георгий Костава Юлия Прокип