 

Полякова стала звездным детективом в шоу “Маска”

17.11.2020, 17:55, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова 17 ноября в Instagram заявила, что стала звездным детективом в шоу “Маска” на канале “Украина”.

“Почему именно детективом? Потому что меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернется десять человек и скажет, что это Оля Полякова”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук.

Дата премьеры шоу пока не разглашается.

3 октября на канале “1+1” состоялась премьера шоу “Маскарад”, в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме. 

После этого ТРК “Украина” обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала “1+1” заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Ограничения, введенные РФ в Крыму из-за COVID-19, нарушают права человека – МИД Украины

30.06 / Актер Михайлов назвал важные для себя статьи обновленной Конституции

23.10 / Глава Государственной судебной администрации Украины подал в отставку

26.09 / Science: карантин изменил пение птиц в Сан-Франциско

30.09 / В Баку назвали цель заявлений Еревана о турецкой помощи Азербайджану

13.07 / В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 56 человек

13.07 / Зеленский представил “Слуге народа” кандидата на пост главы НБУ. Фракция пока не определилась с поддержкой

18.10 / ООН осудила атаки на населенные пункты Карабаха

04.09 / Топ-менеджера “ПриватБанка” назначили заместителем главы Нацбанка Украины

27.07 / «Устрашающая угроза Западу» — в день ВМФ РФ «поиграла военными мускулами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска