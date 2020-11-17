 

France 24 – французские предприниматели разделись в знак протеста против карантина

17.11.2020, 17:50, Новости дня

В знак протеста против повторного карантина французские предприниматели запустили необычную кампанию, в рамках которой позируют обнажёнными, пишет France 24. Таким образом жители Франции, чьи предприятия были вынуждены закрыться, надеются привлечь внимание правительства к своему всё более бедственному положению.

Раздеться в знак протеста. Эти три предпринимателя позируют перед камерой обнажёнными, для того чтобы привлечь внимание к своему всё более тяжёлому экономическому положению после введения во Франции второго национального карантина. 

ФРЕДЕРИК, владелец спортивного магазина: Мы уже создали видеоролик, чтобы люди поняли, что ситуация серьёзная. Мы сказали себе, что нам нечего терять, что мы должны пролить свет на наше положение, даже если не уверены, что в будущем это окупится.  

Инициатива разлетелась по социальным сетям — сотни фотографий были опубликованы с тем же слоганом: «Если COVID-19 всё равно разденет меня догола, лучше я сделаю это самостоятельно». Парикмахер Микаэль Мейер надеется при помощи данной кампании повысить осведомлённость и привлечь внимание французского правительства.

МИКАЭЛЬ МЕЙЕР, парикмахер: Правительство не считает парикмахерские услуги первой необходимостью, однако люди уверены в обратном. Работа парикмахеров важна, потому что мы заставляем людей чувствовать себя лучше.  

Фотограф, специализирующийся на съёмке семейных событий, Жером Жордан также присоединился к движению. На данный момент он также был вынужден полностью прекратить работу.

ЖЕРОМ ЖОРДАН, фотограф: Летом я держался на плаву благодаря фотосессиям новорождённых. А сейчас я жду поддержку со стороны правительства.

Весёлая кампания привлекает внимание к растущему недовольству и всё более бедственному положению владельцев и работников предприятий, которые надеются на открытие заведений к Рождеству.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.



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