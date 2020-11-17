New York Times – советники отговорили Трампа от удара по Ирану

17.11.2020, 17:50, Новости дня

Несколько дней назад Дональд Трамп обсуждал со своим окружением возможную атаку на ключевой объект иранской ядерной программы. Ряд видных чиновников администрации, в том числе вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, предостерегли главу Белого дома от подобного шага, высказав опасения, что нападение может легко перерасти в более широкий конфликт, пишет The New York Times.



Reuters

В прошлый четверг на встрече в Овальном кабинете Дональд Трамп советовался с ключевыми представителями администрации о возможных действиях против основного ядерного объекта Ирана. Встреча состоялась на следующий день после того, как международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в ближневосточной стране, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По словам издания, ряд высокопоставленных советников отговорил главу Белого дома от военного вмешательства. Вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредили, что нападение на иранский объект может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели президентства Трампа.

Основной целью удара, будь он ракетным или кибернетическим, почти наверняка стал бы горно-обогатительный комбинат в Натанзе. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, запасы на этом объекте теперь в 12 раз превышают значение, допускаемое ядерным соглашением, от которого американские власти отказались в 2018 году.

По словам источников издания, Трамп поинтересовался у своих помощников по национальной безопасности, какие варианты доступны и как ему следует реагировать. После того как Помпео и генерал Милли описали потенциальные риски военного обострения ситуации, официальные лица покинули встречу, полагая, что ракетная атака внутри исламской республики была исключена. Тем не менее американский президент всё ещё может найти возможности нанести удар по иранским объектам и союзникам, в том числе на территории Ирака.

Этот эпизод демонстрирует, что Трамп «продолжает сталкиваться со множеством глобальных угроз в последние недели своего пребывания у власти». Удар по Ирану может не прийтись по душе электоральной базе действующего президента, которая в значительной степени настроена против более глубокого американского конфликта на Ближнем Востоке.

С другой стороны, гипотетическое нападение способно ещё сильнее испортить отношения Вашингтона с Тегераном. В итоге избранному президенту Джозефу Байдену будет намного тяжелее выполнить своё обещание восстановить ядерное соглашение с Ираном 2015 года, рассуждает The New York Times.

Между тем не только военные США изучают возможные варианты действий в регионе. Помпео

внимательно наблюдает за событиями, разворачивающимися на местах в Ираке, и ищет любые намёки на агрессию со стороны Ирана или его ополченцев против американских дипломатов или размещённых там войск, утверждают источники издания.

Особое беспокойство у чиновников вызывает 3 января — годовщина американского удара, в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани, командующий иранской элитной группой «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Власти Тегерана регулярно заявляют, что ещё не отомстили за смерть своего важного военачальника.

Помпео является одним из самых видных сторонников сдерживания Ирана в администрации Трампа. Совсем недавно госсекретарь ясно дал понять, что смерть американца — красная черта, которая может спровоцировать военный ответ со стороны Вашингтона.

Подобное развитие событий также могло бы усилить напряжённость между Вашингтоном и Багдадом. По словам дипломатов, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми почти наверняка будет против убийства иракцев — даже поддерживаемых Ираном ополченцев — на иракской земле войсками США, от которых уже требуют покинуть страну.