 

Лидеры БРИКС призвали продлить СНВ-3

17.11.2020, 17:48, Новости дня

Страны БРИКС призывают продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС.

«Мы подчеркиваем принципиальное значение Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года для режима ядерного разоружения и нераспространения и призываем стороны договориться в срочном порядке о его продлении», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, но Москва отметила, что не примет новых дополнительных условий Вашингтона.

В МИД позднее пришли к выводу, что администрация США решила не продлевать соглашение.



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