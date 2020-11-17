 

В Литве увидели угрозу ухудшения отношений с Польшей

17.11.2020, 17:48, Новости дня

Вильнюс может испортить отношения с Варшавой, если продолжит поднимать в парламенте вопрос о правах человека в Польше, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

«Вполне вероятно, что так и произойдет. Такое уже имело место, когда в Литве у власти находились консерваторы», – цитирует Сквернялиса ТАСС.

По его словам, в случае охлаждений отношений между странами вокруг может не остаться других стран, с которыми Литва может общаться. «Вот-вот рассоримся с Латвией. У нас нет никаких отношений с Белоруссией и Россией. Осталось поругаться с поляками, и будем, как на пепелище, окруженные соседями, с которыми не общаемся», – предупредил глава правительства.

Он добавил, что прежде чем критиковать, нужно углубиться в сам вопрос. «Советую глубже осмыслить фразу «верховенство права». Ее используют как пропагандистское клише», – сказал Сквернялис.

Литва считает, что Польша и Венгрия безосновательно заблокировали проект бюджета Евросоюза до 2027 года. Варшава и Будапешт выступили против планов увязывать распределение бюджета с соблюдением норм верховенства права, поскольку у обеих стран есть разногласия с ЕС по трактовке этого термина.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция Польши и Литвы по республике может перечеркнуть многие достижения в двусторонних отношениях.



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