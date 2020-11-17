Ученые представили простую технологию производства литий-селеновых батарей

17.11.2020, 17:45, Новости дня

На рынке высокопроизводительных аккумуляторов сейчас конкурируют два типа батарей – литий-ионные (LIB) и литий-селеновые (Li-Se). Последние все чаще рассматриваются как альтернатива первым.

Но до сих пор специалисты отмечали, что созданные по технологии Li-Se батареи слишком дороги и обладают относительно невысокой производительностью. И тот, и другой недостаток удалось исправить благодаря новой технологии производства, недавно разработанной учеными.

Уже проведены первые испытания аккумулятора Li-Se, который установили на велосипед с электроприводом. Результат показался разработчикам впечатляющим. По их мнению, у литий-селеновых батарей появились реальные перспективы завоевать мир.