Ученые представили простую технологию производства литий-селеновых батарей
17.11.2020, 17:45, Новости дня
На рынке высокопроизводительных аккумуляторов сейчас конкурируют два типа батарей – литий-ионные (LIB) и литий-селеновые (Li-Se). Последние все чаще рассматриваются как альтернатива первым.
Но до сих пор специалисты отмечали, что созданные по технологии Li-Se батареи слишком дороги и обладают относительно невысокой производительностью. И тот, и другой недостаток удалось исправить благодаря новой технологии производства, недавно разработанной учеными.
Уже проведены первые испытания аккумулятора Li-Se, который установили на велосипед с электроприводом. Результат показался разработчикам впечатляющим. По их мнению, у литий-селеновых батарей появились реальные перспективы завоевать мир.
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