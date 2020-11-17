 

В Англии создали «солнечную» батарею, которая боится ультрафиолета

17.11.2020, 17:45, Новости дня

Ученые из Имперского колледжа Лондона долго работали над вопросом, как обойтись без свинца при производстве солнечных панелей. В результате они неожиданно для себя создали принципиально новое устройство, в котором применен особый материал – перовскит.

Поначалу результаты экспериментов вовсе не радовали. Как оказалась, новая солнечная батарея боится ультрафиолетовых лучей. То есть, когда ее выставляешь на солнце, она быстро исчерпывает свой ресурс.

Однако ученые заметили, что панель эффективно вырабатывает ток в тени и может использоваться даже в помещениях. Именно такого устройства не хватает большим офисам, крупным производственным и другим помещениям. Они смогут значительно снизить потребление электроэнергии из сети.



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