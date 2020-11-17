 

Володин: Законопроект о всероссийской реновации должен решать проблемы граждан

17.11.2020, 17:43, Разное

Законопроект был всесторонне изучен и сейчас представляется возможность выслушать все позиции всех сторон, отметил Володин. Все замечания и предложения будут учтены при рассмотрении документа во втором чтении, сказал спикер.

“Поэтому требуется принятие постановления, с тем, чтобы снять вопросы, снять противоречия и во втором чтении, с учетом принятого постановления мы могли бы рассматривать законопроект в доработанном виде, а сейчас выносится концепция этого законопроекта”, – сказал председатель нижней палаты в ходе пленарного заседания.

“Правильно было бы высказаться от фракций, послушать содокладчиков, потом попросить зампреда правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина прийти во фракции, встретиться, поговорить. Ему нужны единомышленники в Думе, этот законопроект заложит основы градостроительной политики на десятилетия”, – отметил спикер Госдумы.

Рассматриваемый законопроект должен решить проблемы граждан, права на ошибку нет, указал Володин. В предыдущие дни главы комитетов работали над проектом постановления. Сегодня все позиции учтены, по ряду ключевых вопросов стороны пришли к консенсусу, уточнил Володин.

В ходе обсуждения депутаты высказывали опасения, что чиновники будут устанавливать механизмы, выгодные застройщику. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что интересы граждан будут защищены на двух этапах: собрании собственников и публичных слушаниях по градостроительным решениям. “Я сомневаюсь, что руководитель муниципалитета примет решения вопреки мнению жителей. Жители абсолютно защищены”, – сказал он.

Согласно законопроекту, регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. На основе этих программ субъекты будут принимать решения о комплексном развитии территорий, где расположены многоквартирные жилые здания.

Главная цель законопроекта – ускорить расселение ветхого и аварийного жилья. Вхождение в программу КРТ – возможность, а не обязанность, подчеркивается в нормативно-правовом акте.



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