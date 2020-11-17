Ельцин или Бориславль: новое название Екатеринбурга определят на референдуме

17.11.2020, 17:37, Разное

Горсовет Екатеринбурга назначил дату городского референдума по переименованию четвёртого города России на 30 мая. По данным соцопросов, свыше 70% населения выступает за переименование столицы Урала в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Екатеринбуржцам предложат выбрать новое имя города из 10 вариантов, которые были предложены горожанами и отобраны сотрудниками фонда «Возрождение», среди них – Ельцин, Бориславль, Ельцинбург. По сложившейся традиции развлекать избирателей будут популярные музыкальные исполнители, в том числе Егор Крид и Тимати.

«Давно пора восстановить историческую справедливость. Борис Ельцин сделал для города больше, чем Екатерина. До президента наш общий дом воспринимался только как огромный промышленный центр, а теперь с этим образом покончено. Сегодня Екатеринбург – город высокой культуры, знаменитый выставками современных художников и, конечно же, Ельцин-центром», — рассказал вице-мэр Екатеринбурга Евгений Власенко.