 

Дерматолог раскрыла особенности ухода за кожей ног в холодную пору

17.11.2020, 17:23, Разное

Специалист Минздрава Московской области по дерматологии Наталия Махнева считает, что осенью и зимой за кожей на ногах следует ухаживать по-особому. В первую очередь, важно следить за влажностью кожи.

В противном случае появятся трещины, через которые в организм могут попасть инфекции, активизирующихся в холодную пору. Также важно регулярно менять носки и обувь, систематически мыть ноги и вытирать их насухо, чтобы не возник грибок, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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