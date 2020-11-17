 

Русская поговорка от Путина поставила в недоумение переводчиков

17.11.2020, 17:17, Разное

На саммите БРИКС Владимир Путин использовал популярную русскую поговорку «В семье не без урода». Подобное высказывание поставило в недоумение переводчиков из четырёх стран.
В ходе встречи обсуждались многие важные вопросы, в том числе и важность объединения усилий, так как всё человечество является одной большой семьёй. При этом различные угрозы и действия со стороны террористических организаций мешают достижению мира. Именно в этот момент президент РФ решил высказать своё мнение и использовал для этого поговорку, чем и смутил переводчиков.

В заключении Владимир Путин отметил важность проведения саммита БРИКС в онлайн режиме из-за пандемии. Он также поблагодарил своих коллег за встречу и поздравил президента ЮАР с днём рождения, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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