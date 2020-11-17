Российские саперы разминировали Лачинский коридор в Карабахе

17.11.2020, 17:08, Новости дня

Российские саперы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 км», – цитирует ТАСС Конашенкова.

Отмечается, что с 10.00 вторника по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.